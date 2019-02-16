أعلن المبعوث الأممي الخاص لسوريا غير بيدرسون، أن تشكيل اللجنة الدستورية لم يتم الاتفاق عليه بعد، ولكن هناك تقدم ملحوظ في هذه العملية.
وفي حديث لوكالة "سبوتنيك" قال: "كلما كان أسرع، كلما كان ذلك أفضل". وأضاف "نتفق جميعا على أنه يتعين علينا القيام بذلك في أقرب وقت ممكن، نحتاج إلى الاتفاق على أسماء (المرشحين) والمعايير الإجرائية، أعتقد أن لدينا تطورا ملحوظا في هذا الأمر".
كانت هذه تفاصيل خبر بيدرسن: تطور بعملية التوافق على قائمة اللجنة الدستورية السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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