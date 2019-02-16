لافروف: بوتين أكد استعدادنا للتفاوض مع اميركا بشأن اتفاقية الصواريخ

لفت وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ الى ان "على بعض الدول أن تتخلى عن العقلية الاستعمارية"، مشيرا الى أن "​الاتحاد الأوروبي​ سمح بالانجرار إلى مواجهة لا معنى لها مع ​روسيا​"، مشددا على أن " الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ كرر مرات عديدة استعدادنا لإجراء مفاوضات مع ​الولايات المتحدة​ بشأن اتفاقية ​الصواريخ​ متوسطة المدى"، مؤكدا في نفس الوقت أن " مذكرة التفاهم مع ​تركيا​ بشأن إدلب تتضمن فصل فصائل المعارضة الموالية ل​أنقرة​ عن ​جبهة النصرة​"، مشددا على أن " جبهة النصرة سيطرت على معظم مساحة ​محافظة إدلب​".

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