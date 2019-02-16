وزير اعلام اليمن دعا حكومة لبنان لوقف تدخلات حزب الله في شؤون بلاده

دعا وزير الإعلام ​اليمن​ي ​معمر الإرياني​، ​الحكومة اللبنانية​ ​الجديدة​ إلى وقف تدخلات ​حزب الله​ في الشأن اليمني وسحب خبرائه ومقاتليه من اليمن.

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