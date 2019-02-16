النشرة: إخماد حريق شب في مزرعة للدواجن في مخيم عين الحلوة

افاد مراسل "النشرة" في صيدا ان فريق ​الدفاع المدني الفلسطيني​ في ​مخيم عين الحلوة​ قام بإخماد حريق شب في مزرعة للدواجن عند مدخل المخيم لجهة ​درب السيم​ وإقتصرت الأضرار على الماديات.

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