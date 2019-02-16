الصراف يؤكد استمرار مسيرة مكافحة الفساد والمفسدين

اعتبر الوزير السابق يعقوب الصراف خلال استقبالاته في دارته في كرم عصفور-عكار، ان "التعاون الوثيق والجدي بين الافرقاء السياسيين يجب أن يكون الاساس للنهوض في المرحلة المقبلة".
وقال: "بعد الثقة، يأتي تكثيف العمل فالتحديات أمام الحكومة صعبة وكثيرة، ويجب على الجميع ان يكونوا يدا واحدة من اجل تخطي الازمات ولا سيما الازمة الاقتصادية التي نعاني منها. نحن أمام فرصة لنعيد الى وطننا الازدهار الاجتماعي والاقتصادي بعدما اعدنا الاستقرار والامن، ونؤكد استمرار مسيرة مكافحة الفساد والمفسدين التي بدأها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون".
وشدد على انه "لا بد لعكار التي عانت من الحرمان طويلا أن تدخل أيضا في عصر من الإنماء وأن يتم تخصيصها بمشاريع لانعاشها وانتشال ابنائها من وضعهم ومساعدتهم عبر تأمين فرص عمل لهم في منطقتهم، وهذا سيكون من صلب اهتماماتي".
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