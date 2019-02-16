إنشاء وحدة لإدارة المخلفات الصلبة في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أصدر المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، اليوم السبت، قرارًا بإنشاء وحدة مخصصة لإدارة المخلفات الصلبة في ديوان عام المحافظة، تتبع السكرتير العام.

وتضمن القرار أن الوحدة يندرج تحتها 3 تقسيمات فرعية هي (التخطيط والدعم الفني، والرصد والمتابعة، وتنمية القدرات والتوعية والاتصال المجتمعي) على أن تستعين اللجنة بمن تراه مناسبًا للمهام المنوطة بها.

كما شمل القرار تشكيل وحدة لإدارة المخلفات الصلبة على مستوى المراكز السبعة مكونة من (الدعم الفني والرصد والمتابعة) تتبع رؤساء المدن إداريًا، وتتبع وحدة إدارة المخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة من الناحية الفنية، مع تكليف الإدارة العامة للموارد البشرية بالمحافظة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإدراج هذه الوحدة وتقسيماتها في الهيكل التنظيمي لديوان عام المحافظة والوحدات المحلية، وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.