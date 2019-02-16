محافظ المنوفية يستقبل رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - عاشور أبو سالم:
استقبل اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، اليوم السبت، في مكتبه بالديوان العام الدكتورة نفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والوفد المرافق لها.
تناول اللقاء سبل الارتقاء بالصناعات الحرفية بالمحافظة وتوفير كافة الإمكانيات للصناع أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال ضمهم لكيان مناسب، ودراسة إنشاء مكتب فني للتوثيق والتطوير والإدارة مع إمدادهم بالمواد الخام وتسويق منتجاتهم.
وأوضح "عباس" أن المحافظة تشتهر بالعديد من الصناعات والحرف اليدوية مثل (صناعة السجاد والصدف والخزف والغزل والنسيج)، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتقدم كافة أوجه الدعم لها بهدف فتح أسواق جديدة.
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