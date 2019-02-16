بالصور.. محافظ الدقهلية: الرئيس السيسى يُولي تطوير المنظومة الصحية اهتمامًا كبيرًا

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أكد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، على أهمية إنشاء معاهد متخصصة للتمريض، تستطيع تقديم برامج دراسية متطورة لتخريج نماذج مشرفة تتمتع بمهارات عالية لخدمة المرضى.

جاء ذلك خلال افتتاح، المؤتمر الأول للمعهد الفني للتمريض التابع لجمعية رعاية مرضى الكبد في مركز شربين بالدقهلية، بحضور المؤتمر الدكتور جمال شيحة، رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتورة حريصة الشيمي، رئيس المؤتمر ورئيس لجنة قطاع التمريض بالمجلس الأعلى للجامعات.

وقال المحافظ، إن الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المنظومة الصحية بكافة عناصرها.

وأعلن الدكتور جمال شيحة، أنه سيجري إطلاق أعمال الملتقي المصري الألماني الأول، بمشاركة وفد طبي من أكبر الجامعات الألمانية.

وأضاف، أن الوفد يستعرض أحدث ممارسات التمريض وتبادل المعارف بين البلدين، وتكوين لقاء علمي يضم القادة والمدرسين في هذا المجال ونخبة من مقدمي الرعاية الصحية.