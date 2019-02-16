نائب الرئيس الأمريكي يدعو الشركاء في الناتو إلى زيادة نفقاتهم الدفاعية

محمد اسماعيل - القاهرة - ميونخ- (د ب أ):

حث نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس شركاء بلاده في حلف شمال الأطلسي (ناتو) على زيادة نفقاتهم الدفاعية.

وخلال كلمته أمام مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، أشار بنس اليوم السبت إلى أن الوقت الراهن يشهد تضاعف عدد دول الناتو التي خصصت 2% من إجمالي ناتجها المحلي لأغراض الدفاع، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعد نتيجة لمطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي رفع نفقات الدفاع الأمريكية بشكل كبير والذي يعول على القوة العسكرية والاقتصادية.

وأضاف بنس:" أمريكا اليوم هي أقوى من أي وقت مضى كما أنها تقود العالم بشكل أكبر".

ولم يتحدث بنس عن ألمانيا في كلمته بشكل مباشر.

تجدر الإشارة إلى أن ترامب دعا ألمانيا، الشريك في الحلف إلى زيادة نفقاتها الدفاعية لتصل إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد خلال الأعوام الخمسة المقبلة، ما يعني حدوث زيادة تتألف من رقمين في نفقات برلين العسكرية.

ومن جانبها، وعدت ميركل بزيادة النفقات الدفاعية لبلادها إلى 5ر1% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2025.