8 قتلى في هجوم لـ"بوكو حرام" في نيجيريا

أعلن مسؤول في مجموعة مسلحة قريبة من الحكومة، اليوم السبت، مقتل ثمانية أشخاص في هجوم شنته حماعة "بوكو حرام" الإرهابية على مدينة مايدوغوري في شمال شرق نيجيريا.

وقال حرام ابا أجي-كالي المسؤول في القوة المشتركة للدفاع المدني التي تساند قوات الأمن النيجيرية "جمعنا جثث ثمانية من السكان قتلتهم بوكو حرام".

ووقع الهجوم مساء الجمعة قبل ساعات من الوقت المحدد لفتح مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية والتشريعية التي أرجأتها بعد ذلك المفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات أسبوعاً واحداً.