قتلى وجرحى في إطلاق نار قرب شيكاغو والشرطة تقتل منفذ الهجوم

مصرع عدد من عناصر الشرطة بمدينة شيكاغو- أرشيفية

وكالات :

قتل خمسة أشخاص وأصيب عدد من عناصر الشرطة، برصاص مسلح يبلغ من العمر 45 عاما أطلق النار الجمعة، داخل مبنى في منطقة صناعية بإحدى ضواحي مدينة شيكاغو قبل أن ترديه الشرطة قتيلا، كما أعلنت السلطات.

وبدأ إطلاق النار عند الساعة 1,24 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (19,24 ت غ) داخل شركة هنري برات في مدينة أورورا الصغيرة الواقعة على بعد 65 كلم غرب شيكاغو ثالث أكبر المدن الأمريكية، بولاية إيلينوي (الغرب الأوسط).

وصرحت كريستن زيمان قائدة شرطة أورورا خلال مؤتمر صحفي "حتى الآن تأكدت لنا وفاة خمسة" أشخاص. مضيفة أن خمسة من عناصر الشرطة

أصيبوا بالرصاص، من دون أن توضح ما إذا كان أي من هؤلاء توفي متأثرا بجروحه وتم احتسابه في عداد القتلى أم لا.

وبحسب الشرطة فإن مطلق النار هو رجل يبلغ من العمر 45 عاما ويدعى غاري مارتن وقد أردته قوات الأمن قتيلا. كما لم يتضح في الحال ما إذا كانت حصيلة القتلى الخمسة تشمل مطلق النار أم لا.

وهرعت الشرطة بعد تلقيها عدة اتصالات تفيد بوقوع إطلاق النار في الشركة التي تصنع صمامات مياه وتوظف نحو 200

شخص. وتصدى مارتن لعناصر الشرطة فور وصولهم، فأطلق النار وجرح اثنين بمسدس سميث اند ويسون، بحسب زيمان.

ولدى وصول عناصر شرطة آخرين دخلوا المبنى الذي تبلغ مساحته حوالى نصف مساحة ملعب كرة قدم، لمطاردة المسلح وإنقاذ الموجودين في الداخل. وأصيب ثلاثة من الشرطة بجروح ليست خطيرة على ما يبدو وفقا لزيمان.

وبعد حوالى 90 دقيقة تمكن العناصر داخل "المبنى الشاسع جدا" من تحديد مكان المسلح الذي أطلق النار مجددا قبل أن يرديه رجال الشرطة قتيلا، بحسب زيمان.

وأصيب شرطي سادس بجروح لكن لم تتضح في الحال طبيعة هذه الإصابة وظروفها.

وبشأن مطلق النار قالت قائدة الشرطة "نظن أنه كان موظفا" في المؤسسة التي أطلق النار بداخلها، مشيرة إلى أنه ليس بوسعها في الحال تحديد سبب إقدامه على فعلته.