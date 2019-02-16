بعد سحب الكتالونيين دعمهم للحكومة.. إسبانيا تدعو إلى انتخابات مبكرة

رئيس الوزراء الأسباني بيدرو سانشيز- أرشيفية

كتبت - نور إبراهيم:

أعلن رئيس الوزراء الأسباني " بيدرو سانشيز"، عن نيته في إجراء انتخابات عامة مبكرة في يوم 28 إبريل المقبل، وذلك بعد أن سحب أعضاء البرلمان الكتالونيين القوميين دعمهم للحومة الاشتراكية.

وبحسب استطلاعات الرأي أن لن يتمكن أي حزب من الحصول على أغلبية المقاعد في البرلمان، ولكن هناك توقع بأن تسجل الأحزاب المحافظة وحزب اليمين المتطرف نتائج جديدة في الانتخابات المبكرة.

تسبب في ظهور الإنقسامات احالة 12 من الزعماء الإنفصالين ونشطاء للمحاكمة في اتهامات بالتمرد وإثارة الفتنة في إطار تبعات الاستفتاء العام الذي أُجري على استقلال الإقليم، والذي لم تعترف به الحكومة المركزية في مدريد.

ويشغل حزب العمال الاشتراكي الإسباني 84 مقعدا في مجلس النواب بينما يشغل حلفاؤهم من حزب بوديموس، المناهض لإجراءات التقشف، 67 مقعدا. في المقابل،

يحتل الحزب الشعبي الإسباني المحافظ، حزب المعارضة الأساسي، 134 مقعدا.

وتأتي هذه التطورات في المشهد السياسي الإسباني بعد ثمانية أشهر من تولي سانشيز حكومة أقلية بدعم من الأعضاء الكتالونيين في البرلمان.

وتُعد الانتخابات المبكرة من الممارسات الديمقراطية غير المألوفة في إسبانيا، إذ أن الانتخابات التي دعا إليها سانشيز هي الثانية منذ سقوط الديكتاتور فرانشيسكو فرانكو عام 1975.

وكانت المرة الأولى التي تُجرى فيها هذه العملية الديمقراطية عام 1995 عندما أُجبر الحزب الاشتراكي بقيادة فيليب غونزاليس على الدعوة إليها.