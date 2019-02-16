رئيس الأركان الجزائري يبدأ زيارة رسمية للإمارات تستمر 5 أيام

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الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائريوكالات :
بدأ الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، اليوم السبت زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلا للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لحضور فعاليات المعرض الدولي الرابع عشر للدفاع "IDEX-2019" بأبو ظبي، وفقًا لوكالة أنباءالشرق الأوسط.
وذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، اليوم السبت، أنه الزيارة تأتي بدعوة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وزير
وأوضح البيان أن الزيارة تستمر من 16 إلى 21 فبراير الجاري، لحضور فعاليات المعرض الدولي الرابع عشر للدفاع "IDEX-2019" بأبو ظبي".. مؤكدا أن هذه الزيارة التي تندرج ضمن إطار تعزيز أواصر الأخوة والصداقة والتعاون بين الجيش الجزائري والقوات المسلحة الإماراتية، ستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك".
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