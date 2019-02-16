ميركل: العزل السياسي لروسيا خطأ استراتيجي

أنغيلا ميركل، المستشارة الألمانية

وكالات:

شددت أنجيلا ميركل، المستشارة الألمانية خلال مؤتمر ميونيخ للأمن أن أوروبا غير معنية، على أنه لا مصلحة لها بضرب العلاقات مع روسيا.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن ميركل قولها: "العزل السياسي المتعمد لروسيا، خطأ. أعتقد أن هذا خطأ استراتيجي بالنسبة إلينا ومن الناحية الجيوسياسية، لا

مصلحة لأوروبا في قطع كل العلاقات مع روسيا".

وأضافت ميركل أنه يجب بحث العقوبات ضد روسيا بشكل مركزي وجماعي لا بشكل أحادي.

وتابعت: "أرجو أن يتم بشكل منسق قدر الإمكان فرض العقوبات المحتملة ضد روسيا نتيجة حادث مضيق كيرتش..لن

نكسب أي شيء إذا قام كل طرف بفرض عقوباته على حدة".

وذكرت ميركل أنه: "لا نزال بعيدين عن الحل ولكن يجب مواصلة العمل في هذا الاتجاه"، لافتة رغم ذلك إلى ثبات "الهدنة الهشة" شرقي أوكرانيا بموجب اتفاقات مينسك للتسوية.

وبالحديث عن الأزمة في أوكرانيا، أشارت إلى أن المشاركين في التسوية لا يزالون بعيدين عن الحل وعليهم الاستمرار في العمل.