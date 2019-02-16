ميركل تحذر من تبعات انسحاب أمريكا من سوريا

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

وكالات :

حذرت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم السبت، من أن انسحاب القوات الأميركية من سوريا "يمكن أن يعزز نفوذ روسيا وإيران في هذا البلد"، وفقًا لشبكة سكاي نيوز الأخبارية.

وقالت ميركل ردا على سؤال في مؤتمر ميونيخ للأمن: "هل هي فكرة جيدة للأميركيين الانسحاب فجأة وبسرعة من سوريا؟ ألن

يعزز ذلك قدرة روسيا وإيران على ممارسة نفوذهما؟".

وكان إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سحب قوات بلاده من سوريا قد باغت الحلفاء، خاصةقوات سوريا الديمقراطية، التي كانت من بين أكثر القوى فاعلية على الأرض في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي.

وقال ترامب، آنذاك، إن الولايات المتحدة "هزمت تنظيم داعش في سوريا"، مشيرا إلى أن "ذلك الهدف كان المبرر الوحيد الذي جعله يحتفظ بقوات أميركية هناك".

واعتبرت قوات سوريا الديمقراطية القرار الأميركي "طعنة في الظهر وخيانة لدماء آلاف المقاتلين".

وحذر مجلس الشيوخ الأميركي، الذي يقوده الجمهوريون، من أن "الانسحاب السريع" دون "بذل جهود فعالة لضمان المكاسب، يمكن أن يزعزع استقرار المنطقة ويخلق فراغا يمكن أن تشغله إيران أو روسيا".