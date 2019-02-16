ترامب يعين ديفيد ساترفيلد سفيرًا لواشنطن في تركيا

نشر البيت الأبيض، اليوم السبت، بيانا يفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رشح الدبلوماسي ديفيد ساترفيلد لمنصب سفير الولايات المتحدة في تركيا، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
ويتبقى لساترفيلد الحصول على موافقة مجلس الشيوخ قبل إقراره سفيرا.
والجدير بالذكر أن ساترفيلد يعمل منذ 2017 في منصب القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية
كما تولى منصب مدير شؤون الشرق الأدنى في مجلس الأمن القومي، وعمل في سفارات بلاده لدى سوريا وتونس والسعودية، وأصبح رئيس البعثة الأمريكية في العراق، وسفير واشنطن لدى لبنان.
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