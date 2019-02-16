كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. اعتقال متظاهرين في نيويورك احتجاجا على قرار "ترامب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوردت تقارير إعلامية، أن الشرطة الأمريكية قد اعتقلت عددًا من متظاهرين، في مدينة نيويورك، احتجاجًا على قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إعلان حالة الطوارئ في أمريكا.

وقالت التقارير، إن المتظاهرين بدأوا في التجمع خارج فندق وبرج ترامب انترناشيونال، في نيويورك، ليلة أمس الجمعة، وذلك لمعارضة إعلان حالة الطوارئ الوطنية للرئيس الأمريكي.

وارتدى بعض المتظاهرين سترات مكتوب عليها "للقضاء على الهجرة والجمارك"، وهم يهتفون "لا جدار، لا طريق"، ويدعون حالة الطوارئ بـ"المزيفة".

وادعى المنظمون، أن الشرطة اعتقلت ما لا يقل عن 15 شخصًا. ومع ذلك، لم تكن هناك معلومات رسمية حول هذه المسألة.

تأتي الاحتجاجات، بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حالة الطوارئ لتمويل الجدار الحدودي على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، متجاوزًا موافقة الكونجرس.