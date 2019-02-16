كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل وإصابة 10 أشخاص فى إطلاق نار بأمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب 5 أخرين من ضباط الشرطة في إطلاق نار بمصنع خارج مدينة شيكاغو الأمريكية، في ولاية إلينوي.

ووفقاً لوكالة "شينخوا" الصينية اليوم، قال كريستين زيمان، مفوض الشرطة في البلاد، في مؤتمر صحفي، إن مطلق النار الذي توفي أيضاً، عرف باسم جاري مارتن، 45 عاماً، وهو موظف في شركة هنري برات، إحدى أكبر الشركات المصنعة للصمامات في البلاد، أورورا، المنطقة التي وقع فيها الحدث على بعد 65 كيلومترًا تقريبًا من شيكاغو.

وتم تنبيه الشرطة إلى الحادث الذي وقع في الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر، وتم إطلاق النار على اثنين من الضباط بمجرد دخولهما المبنى، على حد قوله.

ويجري التحقيق في سبب هذا الحدث.