كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنس: حان الوقت لدول العالم كلها لتعترف بجوايدو رئيسا شرعيا لفنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعى نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس الاتحاد الأوروبي للاعتراف بزعيم المعارضة الفنززيلي خوان غوايدو رئيساً "شرعيا" للبلاد. وقال بنس: "لقد حان الوقت لباقي العالم أن تنضم إلى الدول التي أعلنت دعمها لغوايدو وعلينا جميعا الوقوف إلى جانب الشعب الفنزويلي".

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