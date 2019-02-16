كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. متظاهرون ألبانيون يحاولون اقتحام مبنى حكومي ويطالبون بتنحي "راما" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كسر أنصار المعارضة الألبانية طوقًا بالشرطة، اليوم السبت، بعد أن ألقى قنابل حارقة ومولوتوف، وبدأوا في تحطيم أبواب المبنى، الذي يضم مكتب رئيس الوزراء، إيدى راما، في احتجاج طالبوا فيه بالتنحي.
وطالب ضابط أمن بالهدوء، بينما حاول بعض المتظاهرين تفكيك سقالات تحمي مظلة مضاءة - قطعة من الأعمال الفنية العزيزة على راما.
وألقي الغاز المسيل للدموع من فوق على مثيري الشغب، الذين كانوا يستخدمون قضبان معدنية في محاولة لكسر الأبواب.
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