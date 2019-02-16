كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب ترامب يدعو قادة أوروبا للانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس ، اليوم السبت، قادة أوروبا للانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.

وقال بنس، في كلمة له في مؤتمر ميونيخ الأمني: "حان الوقت لانسحاب الأوروبيين من الاتفاق النووي مع إيران"، لافتا إلى أن بلاده ستبقي على وجود قوي في الشرق الأوسط.

وتابع بنس: "لن نقف متفرجين على شراء حلفائنا في الناتو الأسلحة من خصومنا".

واعتبر بنس في معرض حديثه أن الولايات المتحدة عادت لقيادة العالم مرة أخرى، وإنها قوية بعهد ترمب عسكريا واقتصاديا.

وذكر نائب الرئيس الأمريكي أن زيارة ترامب إلى السعودية كانت تاريخية.

وبعد أن ذكر بالتصدي للإرهابيين في سوريا والعراق، أكد بنس أن بلاده ستعمل مع حلفائها لمطاردة داعش أينما كان.

وبخصوص ما يحدث في فنزويلا قال نائب الرئيس الأمريكي إن مادورو تسبب بإفقار فنزويلا وعليه أن يرحل.