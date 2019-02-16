كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنس: إيران أكبر راعية للإرهاب في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، اليوم السبت، أن إيران أكبر راعية للإرهاب في العالم.

ودعا مايك بنس في كلمة له في مؤتمر ميونيخ الأمني، الأوروبيين لعدم تقويض العقوبات على إيران.

وقال بنس حان الوقت لانسحاب الأوروبيين من الاتفاق النووي مع إيران. لافتا إلى أن بلاده ستبقي على وجود قوي في الشرق الأوسط.

وتابع أنه "لا يمكن ضمان أمن حلفائنا إن هم اعتمدوا على الشرق".

وأردف بنس"لن نقف متفرجين على شراء حلفائنا في الناتو الأسلحة من خصومنا".

واعتبر بنس في معرض حديثه أن الولايات المتحدة عادت لقيادة العالم مرة أخرى، وإنها قوية بعهد ترمب عسكريا واقتصاديا.