كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بنس": لا يمكن ضمان أمن حلفائنا إن اعتمدوا على الشرق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، في بيان اليوم، في مؤتمر ميونيخ الأمني بألمانيا، إن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تقف إلى جانب حلفائها في شراء أسلحة من الشرق.

وتابع نائب الرئيس، أن إيران هي الدولة الرائدة في رعاية الإرهاب في العالم، مضيفًا: "ندعو حلفاءنا الأوروبيين لعدم تقويض العقوبات على إيران".

وأوضح "بنس": "تصدينا للإرهابيين في سوريا والعراق، وسنبقي على وجود قوي في الشرق الأوسط، وسنعمل مع حلفائنا لمطاردة داعش أينما كان".