أحداد يعلق على غيابه عن المنتخب الوطني.. وهذا ما دار بينه وبين رونار

اعترف حميد أحداد، اللاعب المغربي المحترف بصفوف الزمالك، أن حظوظه للعودة إلى اللوائح الرسمية للمنتخب الوطني أصبحت ضئيلة، بسبب غياب التنافسية عنه، منذ انطلاق الموسم الرياضي الجاري.

وأوضح اللاعب السابق لفريق الدفاع الحسني الجديدي في تصريحات إعلامية نقلتها الصحافة المصرية، أن غيابه عن الرسمية في أبرز مباريات الموسم رفقة فريقه الجديد الزمالك، حرمته باللحاق بأبرز المواعيد الكروية للأسود، في إشارة إلى مباريات تصفيات “كان 2019″، وأيضاَ المشاركة بنسخته المقبلة التي ستقام بمصر انطلاقاً من شهر يونيو المقبل.

أما عن تواصله مع هيرفي رونار، مدرب المنتخب الوطني المغربي، رد أحداد قائلاً : “نعم نحن على تواصل دائم، لقد أخبرني بأنني لن أكون ضمن مفكرته خلال المباريات المقبلة، والسبب غياب التنافسية ومشاركاتي القليلة جداً بقميص الزمالك”.

وكشف حميد أحداد، أنه استشار مجموعة من اللاعبين قبل اللحاق بالدوري المصري الممتاز، من بينهم وليد أزارو الذي يلعب للأهلي، الأخير شجعه على خوض تجربة مع الزمالك حسب قوله.