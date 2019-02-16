تحديد شروط جديدة للتكريم في الفن والأدب..ومدير المكتبة الوطنية رئيسا للجنة

بعدما صدر، في دجنبر الماضي، مرسوم يتعلق بمنح جوائز تكريمية لفائدة الشخصيات التي ساهمت في إغناء الرصيد الثقافي الوطني، وقع وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، قرارا نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يحدد بموجبه شروط ومعايير اختيار الشخصيات المرشحة للتكريم.

وبموجب القرار، ستتولى لجنة خاصة بالجوائز التكريمية، انتقاء الشخصيات المرشحة لنيل هذه الجوائز، ويترأس اللجنة مدير المكتبة الوطنية، وتضم في عضويتها مدير المسرح الوطني محمد الخامس، والمدير المكلف بالتراث الثقافي بوزارة الثقافة والاتصال.

كما تضم اللجنة في عضويتها المدير المكلف بالكتاب والخزانات والمحفوظات، والمدير المكلف بالفنون بوزارة الثقافة والاتصال.

ويشترط في الشخصيات المرشحة للتكريم، أن تكون حاملة للجنسية المغربية، ومبدعة في إحدى المجالات الأدبية والفنية، وأن يكون لها حضور قوي في المجال الإبداعي المرشحة للتكريم فيه.

ويشترط أيضا في الشخصيات المرشحة، أن تكون راكمت تجارب وخبرات مشهود لها في المجال الإبداعي، وأن تكون ساهمت في نشر الإبداغ والثقافة على المستوى الوطني والدولي.