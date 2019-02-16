انت الان تتابع تفاصيل خبر اختراق لاتفاق سوتشي.. ضحايا في قصف للأسد على ريفي إدلب وحماة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 16 فبراير 2019 01:49 مساءً - قتل شخص وأصيب آخرون، اليوم السبت في قصف صاروخي استهدف مدينة خان شيخون بريف إدلب، فيما شن نظام الأسد وروسيا كذلك قصفاً مدفعياً مكثفاً على تجمعات سكنية بريف حماة.

وذكرت وكالة خطوة السورية، أن قصفاً صاروخياً من قبل نظام الأسد استهدف مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، تسبب بمقتل مدني، وإصابة آخرين بجروح.

وقال مدير الدفاع المدني في إدلب، مصطفى حاج يوسف، إن قوات النظام شنت أكثر من 100 هجوم بالمدفعية والقذائف الصاروخية "بشكل همجي"، على تلك المناطق.

وقصفت قوات الأسد بالصواريخ والقذائف المدفعية مدينة اللطامنة وقرية البويضة، ومدينة كفرزيتا وبلدة قلعة المضيق، وقرى حويز والتوينة والشريعة وباب الطاقة في ريف حماة، بحسب الوكالة.

ويعد هذا خرقا جديدا لاتفاق "سوتشي" الذي يضمن خفض تصعيد في تلك المناطق بين روسيا وتركيا وإيران (الموقع في 2018).

ومساء أمس الجمعة، قتل 8 مدنيين بينهم أطفال ونساء، وأصيب 9 آخرون في قصف لقوات النظام على بلدة خان شيخون جنوبي إدلب.