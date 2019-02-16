واشنطن تعلن القضاء على "خلافة داعش" في العراق وسوريا

الخليج 365/ بغداداعلن نائب الرئيس الامريكي مايك بنس، السبت ، القضاء ان "خلافة داعش" تم القضاء عليها في العراق وسوريا، فيما اشار الى ان واشنطن ستحافظ على وجودها في الشرق الاوسط.

وقال بنس خلال مؤتمر صحفي عقدة المدينة الالمانية ميونخ "اننا سنلاحق بقايا داعش أينما كانوا"، مبينا انه "تم القضاء على خلافة داعش في العراق وسوريا".

واضاف "اننا سنحافظ على وجودنا في الشرق الاوسط للحد من النشاطات الايرانية"، مبينا ان "ايران تعد الدولة التي ترعى الارهاب وتدعم حلفائها في الشرق الاوسط".



وتابع ان "ايران تسعى لشن هجوما على الدول الاوربية"، داعيا "الاوربيين الى الانسحاب من الاتفاق النووي الايراني والانضمام الينا".