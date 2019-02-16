انت الان تتابع الرئيس الفنزويلي يقترح خطة لنشر الجيش بشكل دائم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

اقترح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس، الجمعة، تبني خطة لنشر القوات المسلحة في البلاد بشكل دائم للتصدي لأي عدوان محتمل. وقال مادورو عقب تدريبات عسكرية: إن "الخطة تهدف لدعم جهوزية القوات المسلحة الفنزويلية للدفاع عن البلاد، والتي تعد إحدى الواجبات الدستورية"، مضيفا "الانتشار والتدريب والاستعداد.. الخطة تتضمن أين يجب أن تكون الدبابات والصواريخ والجنود، كيف يمكن التعاون بين أنظمة الدفاع الجوي والقوات البحرية وكيف يمكن الجمع بين نشر القوات وإجراء التدريبات".

هذا وتبنت 19 دولة أوروبية، في وقت سابق، إعلانا مشتركا أكدت فيه اعترافها بغوايدو رئيسا مؤقتاً لفنزويلا، ووقَع البيان، إسبانيا والبرتغال، ألمانيا، بريطانيا، هولندا، فرنسا، المجر، النمسا، فنلندا، بلجيكا، لوكسمبورج، جمهورية التشيك، لاتفيا، ليتوانيا، إستونيا، بولندا، السويد، كرواتيا، ثم انضمت مقدونيا إلى