انت الان تتابع جنرال إيراني يتهم باكستان بدعم الجماعة التي نفذت الهجوم الأخير على الحرس الثوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة وزعتها وكالة الانباء الايرانية فارس في 14 فبراير 2019 لوصول نعوش ضحايا التفجير الانتحاري في جنوب شرق ايران الى مطار بدر في اصفهان

اتهم قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري في تصريحات بثها التلفزيون الحكومي الإيراني السبت "القوات الامنية الحكومية الباكستانية" بدعم الجماعة المسلحة التي نفذت هجوما انتحاريا أودى بحياة 27 من أفراد الحرس الثوري في محافظة سيستان بلوشستان .

وقال اللواء جعفري إن "الحكومة الباكستانية آوت هذه العناصر الخطرة على الاسلام وعلى الثورة في المنطقة، وتعلم أين مواقعها وهي تحظى بدعم القوات الامنية الحكومية الباكستانية"، في إشارة إلى جماعة "جيش العدل" التي تبنت الهجوم.

وأضاف أنه "على الحكومة الباكستانية (...) أن تتحمل مسؤولية هذه الجريمة التي نفذتها هذه العناصر".

تابع اللواء جعفري "لا شك انهم (الباكستانيون) ان لم يعاقبوهم، فسيتم تنفيذ اجراءات انتقامية من هذه العناصر المعادية للثورة، وسترى الحكومة الباكستانية تبعات دعم العناصر المعادية للثورة".

وأدلى جعفري بهذه التصريحات على هامش مراسم لتشييع ضحايا الاعتداء الذين سيدفنون في محافظة أصفهان بعد صلاة الظهر في المدينة التي تحمل الاسم نفسه في وسط إيران.

وأشار في تصريحاته أيضا إلى "المؤامرات المدعومة من قبل الدول الرجعية بالمنطقة وخاصة السعودية والامارات وبأوامر من أميركا والكيان الصهيوني"، مؤكدا أن "نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية وانتقاما لدماء هؤلاء الشهداء، سيقوم من المؤكد بإجراءات انتقامية" ضدها بدون إضافة أي تفاصيل.