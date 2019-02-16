شكرا لقرائتكم بنس: إيران أكبر راعية للإرهاب في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد نائب الرئيس الأميركي #مايك_بنس ، اليوم السبت، أن #إيران أكبر راعية للإرهاب في العالم.

ودعا مايك بنس في كلمة له في مؤتمر ميونيخ الأمني، الأوروبيين لعدم تقويض العقوبات على إيران.

وقال بنس: حان الوقت لانسحاب الأوروبيين من الاتفاق النووي مع إيران، لافتا إلى أن بلاده ستبقي على وجود قوي في الشرق الأوسط، موضحا أنه "لا يمكن ضمان أمن حلفائنا إن هم اعتمدوا على الشرق".

وأردف "لن نقف متفرجين على شراء حلفائنا في الناتو الأسلحة من خصومنا".

واعتبر بنس في معرض حديثه أن الولايات المتحدة عادت لقيادة العالم مرة أخرى، وأنها قوية بعهد ترمب عسكريا واقتصاديا.

وذكر نائب الرئيس الأميركي أن زيارة ترمب إلى السعودية كانت تاريخية.

وبعد أن ذكر بالتصدي للإرهابيين في سوريا والعراق، أكد بنس أن بلاده ستعمل مع حلفائها لمطاردة داعش أينما كان.

وبخصوص ما يحدث في فنزويلا، قال نائب الرئيس الأميركي إن مادورو تسبب بإفقار فنزويلا وعليه أن يرحل.