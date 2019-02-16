أفاد مراسل "​النشرة​" في زحلة أنه "بناء لقرار وزيرة الداخلية ريا حسن بازالة كافة الصور والاعلام الحزبية من كافة المناطق اللبنانية باشرت شرطة ​بلدية زحلة​ بازالتها من كافة شوارع واحياء ​مدينة زحلة​ بمؤازرة أمنية بعد تعميم من محافظ ​البقاع​ القاضي كمال أبو جودة وقد لاقت هذه الخطوة ارتياحا شعبيا زحلياً".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: شرطة بلدية زحلة تزيل الصور والاعلام الحزبية من شوارع المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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