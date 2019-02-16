رأى النائب ​محمد الحجار​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن "إدعاء القاضي فادي عقيقي في حادثة ​الجاهلية​ خطوة ايجابية للقضاء لجهة إثبات عدم مسؤولية ​قوى الأمن الداخلي​ في مقتل المرحوم محمد ابو دياب. يبقى إستكمال التحقيقات لجهة أن أفعال المسلحين الجرمية في ​إطلاق النار​ تتخطى مقاومة ​قوى الامن​ لتصل الى العصيان المسلح وزعزعة السلم الأهلي".

كانت هذه تفاصيل خبر محمد الحجار: الادعاء في حادثة الجاهلية خطوة ايجابية للقضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.