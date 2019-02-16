شكر نقيب المعلّمين في المدارس الخاصّة رودولف عبود لأصحاب فكرة إعداد وثيقة “بالمحبّة نبنيه…” مبادرتهم، وقال في إطلاق الوثيقة الّتي أنجزتها “جائزة الأكاديميّة العربيّة”: “بالمحبّة نبنيه، والمحبّة تبني”.
وأضاف عبّود “كيف لا وبيّ الكلّ هو فخامة رئيس الجمهوريّة. فليضع الجميع طاقاتهم وأفكارهم وأعمالهم في خدمة لبناننا ورئيسه، فننجح جميعًا في هذا البناء”. وتابع: “أتوجّه بأفكاري إلى مَن أمثّل: إلى المعلّمات والمعلّمين عنوان المحبّة، ونحن على بُعد برهة زمنٍ من عيدهم، عيد العطاء والمحبّة والتّضحية. لهم كلّ المحبّة والاحترام، في هذا الزّمن الصّعب الّذي يُحرمون فيه من حقوقهم، ويُعامَلون فيه بتشفٍّ وانتقام! فإذا بالعائلة التّربويّة تتشرذم وتنقسم على نفسها”.
وتوجّه إلى كلّ المعنيّين، بالعمليّة التّربويّة، داعيا إلى "التّلاقي بمحبّة ونيّات صافية، وقلوب طاهرة، لإيجاد الحلول العادلة الّتي تحفظ كرامة الجميع، وحقوقهم، لنعيد اللحمة إلى عائلاتنا التّربويّة".
كانت هذه تفاصيل خبر عبود: للتلاقي لإيجاد الحلول العادلة الّتي تحفظ كرامة الجميع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.