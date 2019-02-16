عبود: للتلاقي لإيجاد الحلول العادلة الّتي تحفظ كرامة الجميع

شكر نقيب المعلّمين في ​المدارس​ الخاصّة ​رودولف عبود​ لأصحاب فكرة إعداد وثيقة “بالمحبّة نبنيه…” مبادرتهم، وقال في إطلاق الوثيقة الّتي أنجزتها “جائزة الأكاديميّة العربيّة”: “بالمحبّة نبنيه، والمحبّة تبني”.

وأضاف عبّود “كيف لا وبيّ الكلّ هو فخامة رئيس الجمهوريّة. فليضع الجميع طاقاتهم وأفكارهم وأعمالهم في خدمة لبناننا ورئيسه، فننجح جميعًا في هذا البناء”. وتابع: “أتوجّه بأفكاري إلى مَن أمثّل: إلى المعلّمات والمعلّمين عنوان المحبّة، ونحن على بُعد برهة زمنٍ من عيدهم، عيد العطاء والمحبّة والتّضحية. لهم كلّ المحبّة والاحترام، في هذا الزّمن الصّعب الّذي يُحرمون فيه من حقوقهم، ويُعامَلون فيه بتشفٍّ وانتقام! فإذا بالعائلة التّربويّة تتشرذم وتنقسم على نفسها”.

وتوجّه إلى كلّ المعنيّين، بالعمليّة التّربويّة، داعيا إلى "التّلاقي بمحبّة ونيّات صافية، وقلوب طاهرة، لإيجاد الحلول العادلة الّتي تحفظ كرامة الجميع، وحقوقهم، لنعيد اللحمة إلى عائلاتنا التّربويّة".