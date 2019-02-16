ميركل: الإنسحاب الأميركي من سوريا يعزز نفوذ روسيا وإيران هناك

حذرت المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​ في مؤتمر ميونيخ للأمن، من أن انسحاب القوات الأميركية من سوريا الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يمكن أن يعزز نفوذ ​روسيا​ وإيران في هذا البلد، متسائلة: "هل هي فكرة جيدة للأميركيين الانسحاب فجأة وبسرعة من سوريا؟ ألن يعزز ذلك قدرة روسيا وإيران على ممارسة نفوذهما؟".

وشددت على أن "الحد من التسلح أمر يعنينا جميعا وسيسرنا ألا تقتصر المفاوضات بشأنه على ​الولايات المتحدة​ وروسيا و​أوروبا​، بل وأن تشمل الصين أيضا، بينما تثير القدرات العسكرية لموسكو وبكين قلق الغرب".