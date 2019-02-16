نقلت وكالة شينخوا عن السلطات المحلية الصينية أن "​رجال الإطفاء​ تلقوا بلاغا بوقوع تسمم في شركة شوانغتشو للورق بمدينة دونغقوان، حيث كان حينها تسعة من ​العمال​ محاصرين داخل خزان لتعديل ​مياه الصرف الصحي​ بمصنع الورق"، مشيرة الى أن "رجال الإطفاء انتشلوا المصابين التسعة ونقلوهم إلى المستشفى، لكن سبعة منهم توفوا بعد إخفاق جهود الأطباء في إنقاذهم".

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 7 أشخاص خنقا بالغاز في مصنع للورق جنوبي الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.