تونس تعلن خطف 14 عاملا من مواطنيها في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت وزارة الخارجية التونسية، السبت، أنها تواصل مع الجانب الليبي، بشأن واقعة اختطاف 14 مواطناً تونسياً يوم الخميس، من قبل مجموعة مسلحة في مدينة الزاوية.

وشددت الخارجية التونسية -في بيان- على ضرورة المحافظة على سلامة المحتجزين، والتعجيل بالإفراج عنهم وتأمين عودتهم سالمين.

وأوضحت أن القنصلية العامة التونسية العاملة في طرابلس، متواصلة مع الجهات الليبية المختصة، لإنهاء هذه الأزمة دون تأخير.