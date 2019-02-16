الان تتابع قائد الحرس الثوري الإيراني: مرتكبوا عملية زاهدان مدعومون من باكستان والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات
قال محمد علي جعفري، قائد الحرس الثوري الإيراني، إن منفذي عملية زاهدان، التي استهدفت عناصر من الحرس، الأربعاء الماضي، مدعومون من الحكومة الباكستانية.
وأضاف أنه: “إذا لم تتخذ السلطات الباكستانية موقفًا حازمًا ضد الجماعات الإرهابية، سيكون لنا رد قوي، وسنقوم بمعاقبة المناهضة للنظام والثورة في إيران”.
وأورد قائد الحرس الثوري الإيراني أن بلاد سيكون لها تعاطٍ مختلف مع السعودية والإمارات، حسب وصفه.
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