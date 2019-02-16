وزير الاقتصاد الألمانى يُطالب الشباب بالإقبال على الحرف اليدوية

دعا وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، الشباب اليوم السبت إلى الإقبال على الحرف اليدوية.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي: "غالبا ما تكون لدى الشباب تصورات خاطئة، أو لا تكون لديهم تصورات، عن التدريب المهني أو العمل في الحرف اليدوية".

وأضاف ألتماير أن الحرف اليدوية تتسم بالحداثة والابتكار، وقال إن "أنظمة المساعدة الرقمية تعد اليوم من أدوات السبَّاك" تماما كالعدد اليدوية، ولفت ألتماير إلى أن "فرص الكسب من خلال الحرف اليدوية جيدة للغاية سواء عمل الفرد في وظيفة أو لحسابه الخاص".

وأعرب ألتماير عن اعتقاده بأن التدريب على العمل الحر أو لدى شركات "من الكفاءات الأساسية التي ينبغي علينا أن نتعلمها في المدارس (الخاصة بالتدريب المهني)".

من جانبها، قالت أنيا كاليتسك، وزيرة التعليم، إن هناك حاجة سواء للعمال الحرفيين أو المهندسين أو الأكاديميين.

