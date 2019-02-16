ميركل تحذر من انهيار الهياكل السياسية الدولية

وفي إشارة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قالت ميركل اليوم السبت:" ببساطة، لا ينبغي علينا أن نحطمها (الهياكل الدولية)، فهناك الكثير جدا من الصراعات التي تتحدانا".
وأعربت ميركل عن تأييدها لتوسيع نطاق التعاون الدولي وقالت، مؤكدة على أهمية حلف شمال الأطلسي (ناتو):" يجب أن نفكر عبر هياكل مترابطة شبكيا، والعناصر العسكرية ضمن هذه الهياكل".
وأضافت: "نحن بحاجة إلى الناتو كمرساة للاستقرار في أوقات عاصفة، كما أننا بحاجة إليه كمجتمع قيم".
ويشارك نحو 30 رئيس حكومة ودولة ونحو 90 وزيرا في المؤتمر الذي يعد أهم ملتقى لخبراء السياسة الأمنية على مستوى العالم.
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