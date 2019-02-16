شكرا لقرائتكم هجوم زاهدان.. إيران تتهم السعودية والإمارات وباكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اتهم قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد علي جعفري، في تصريحات بثها التلفزيون الحكومي الإيراني السبت "القوات الأمنية الحكومية الباكستانية" بدعم الجماعة المسلحة التي نفذت هجوماً انتحارياً أودى بحياة 27 من أفراد الحرس الثوري في زاهدان.

وكانت طهران وجهت اتهاماً سابقاً إلى أميركا و"حلفائها" بتنفيذ الهجوم.

وبحسب وكالة تسنيم الإيرانية، فإن قائد الحرس الثوري الإيراني هدد السعودية والإمارات بعد هجوم زاهدان، حيث اتهمهما بـ"تسهيله" بالإضافة لباكستان.

وقال اللواء جعفري "على الحكومة الباكستانية التي آوت هذه العناصر الخطرة على الإسلام وعلى الثورة في المنطقة، وتعلم أين مواقعها وهي تحظى بدعم القوات الأمنية الحكومية الباكستانية، أن تتحمل مسؤولية هذه الجريمة التي نفذتها هذه العناصر"، على حد قوله، في إشارة إلى جماعة "جيش العدل" التي تبنت الهجوم.

وبعد يوم واحد من الهجوم، حاول وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ربط الهجوم بمؤتمر الشرق الأوسط في وارسو، الذي افتتح أعماله كل من وزير الخارجية الأميركي بومبيو ووزير الخارجية البولندي جاسيك تشوابوتوفيتش.

ورفض بومبيو ما وصفه بـ "الادعاء الوقح" من قبل إيران باتهام الولايات المتحدة وحلفائها بتحمل مسؤولية التفجير الانتحاري الذي وقع في زاهدان جنوب شرق إيران، والذي أودى بحياة 27 من أعضاء الحرس الثوري.

وكانت جماعة "جيش العدل" المسلحة البلوشية المعارضة للنظام الإيراني التي تقول إنها تقاتل من أجل حقوق أهل السنة المضطهدين في إيران، أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع الأربعاء.

وتابع اللواء جعفري "لا شك أنهم (الباكستانيين) إن لم يعاقبوهم، فسيتم تنفيذ إجراءات انتقامية من هذه العناصر المعادية للثورة، وسترى الحكومة الباكستانية تبعات دعم العناصر المعادية للثورة".

وأدلى جعفري بهذه التصريحات على هامش مراسم لتشييع قتلى الهجوم الذين سيدفنون في محافظة أصفهان بعد صلاة الظهر في المدينة التي تحمل الاسم نفسه في وسط إيران.

السلمي: إيران تحاول إفساد علاقة السعودية بباكستان

من جهته، قال محمد السلمي، مدير المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، إن إيران تسعى للضغط على باكستان لإفساد علاقتها مع السعودية.

واعتبر السلمي أن "خلايا إرهابية نائمة تابعة لإيران يمكن أن تحركها في أي وقت في المنطقة"، مشيراً إلى أن "إيران تحاول الضغط على باكستان والتشويش على زيارة ولي العهد (السعودي الأمير محمد بن سلمان) لإسلام أباد".