قوى الامن: توقيف سارق بالجرم المشهود في بئر حسن

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامة انه "بعد حصول عدة سرقات من داخل السيارات المركونة في ​محافظة جبل لبنان​ و​بيروت​، وتداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات يظهر فيها شخص مجهول يضع خوذة على رأسه على متن دراجة آلية سوداء اللون، وهو يسرق من داخل السيارات بعد كسر زجاجها. نتيجة المتابعة والاستقصاءات المكثفة التي أجرتها ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي تمكنت من تحديد هوية أحد المطلوبين الخطرين من أصحاب السوابق، وهو: -ع. م. (مواليد العام 1963، لبناني).

بتاريخ 13/02/2019 تم رصد المدعو (ع.م.) في محلة بئر حسن- أوتوستراد المطار على متن دراجة آلية، حيث أوقف بالجرم المشهود، في أثناء بحثه في السيارات المتوقفة على جانب الطريق على أي شيء يسرقه منها. بتفتيشه عثر بحوزته على عدد من الحبوب المخدرة ومبلغ من المال.

بالتحقيق معه، اعترف بتنفيذ عدد كبير من عمليات السرقة من داخل السيارات في المناطق التالية: الجناح - بئر حسن - ​السفارة الكويتية​ - بعبدا والزلقا. أودع الموقوف والمضبوط ​القضاء​ المختص".