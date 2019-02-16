توزيع قسائم شرائية للمحروقات على النازحين السوريين بمنطقة مرجعيون

تقوم ​جمعية الإرشاد والإصلاح​ الخيرية، بالتعاون مع الجعية الإسلامية للرعاية والإنماء بتوزيع قسائم شرائية للمحروقات على ​النازحين السوريين​ بمنطقة ​مرجعيون​ بقيمة مئة دولار لكل عائلة، وذلك في مسجد بلدة ​جديدة مرجعيون​.

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