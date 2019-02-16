حبيش: أعطيت الثقة للحكومة لأن البلد لم يعد يستطيع الإستمرار من دونها

لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​هادي حبيش​ الى أنه أعطى الثقة للحكومة "إنطلاقا من قناعتي بأن البلد لم يعد يستطيع الإستمرار من دون حكومة وأهم القرارات التي يجب اتخاذها لإنقاذ الوضع ​الاقتصاد​ي"، مشيرا الى أن "هناك قرارا جديا تم اتخاذه من ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ لاتخاذ اجراءات جدية لانقاذ ​الوضع المالي​، وهناك معرفة جدية بخطورة الوضع".

وشدد حبيش في حديث تلفزيوني على أن "عدم ​تشكيل الحكومة​ وبقاء الفراغ كان سيأخذ البلد الى الانهيار وهناك اصلاحات جدية مطلوبة من أجل "سيدر" الذي يحاوك تحريك الاقتصاد وتحسين النمو"، مشيرا الى أن "الـ85 مليار ​دولار​ دين على ​لبنان​، جزء منهم صرف في البلد وجزء سرق وجزي تم هدره، بمعنى أن هناك قرارت من وزارء تهدر الاموال مثلا تعيين 5 موظفين لوظيفة واحدة تحتاج لشخص واحد".

وأضاف: "أنا صلاحياتي كنائب الرقابة على الحكومة وبالتالي لدي حق أن أقدم شكوى، والأمر هو أن الوزراء خارج المحاسبة"، مشددا على أن "​محاربة الفساد​ ليست بالشعارات، يجب محاسبة المسؤولين الكبار اذا ارتكبوا المخالفات ثم ننتقل الى المدراء والموظفين".