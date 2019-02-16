حبيش: أعطيت الثقة للحكومة لأن البلد لم يعد يستطيع الإستمرار من دونها

لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب هادي حبيش الى أنه أعطى الثقة للحكومة "إنطلاقا من قناعتي بأن البلد لم يعد يستطيع الإستمرار من دون حكومة وأهم القرارات التي يجب اتخاذها لإنقاذ الوضع الاقتصادي"، مشيرا الى أن "هناك قرارا جديا تم اتخاذه من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري لاتخاذ اجراءات جدية لانقاذ الوضع المالي، وهناك معرفة جدية بخطورة الوضع".
وشدد حبيش في حديث تلفزيوني على أن "عدم تشكيل الحكومة وبقاء الفراغ كان سيأخذ البلد الى الانهيار وهناك اصلاحات جدية مطلوبة من أجل "سيدر" الذي يحاوك تحريك الاقتصاد وتحسين النمو"، مشيرا الى أن "الـ85 مليار دولار دين على لبنان، جزء منهم صرف في البلد وجزء سرق وجزي تم هدره، بمعنى أن هناك قرارت من وزارء تهدر الاموال مثلا تعيين 5 موظفين لوظيفة واحدة تحتاج لشخص واحد".
وأضاف: "أنا صلاحياتي كنائب الرقابة على الحكومة وبالتالي لدي حق أن أقدم شكوى، والأمر هو أن الوزراء خارج المحاسبة"، مشددا على أن "محاربة الفساد ليست بالشعارات، يجب محاسبة المسؤولين الكبار اذا ارتكبوا المخالفات ثم ننتقل الى المدراء والموظفين".
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