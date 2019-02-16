النابلسي: ايران هي مركز الجذب على صعيد المنطقة والثورة الايرانية متصاعدة

لفت الشيخ صادق النابلسي في كلمة القاها خلال تنظيم جميعية الصداقة الايرانية الفلسطينية لقاء احتفالي بالذكرى الاربعين لانتصار الثورة الايرانية الى أن "الثورة الايرانية غيرت العالم وهزت أعماقه ولا زالت هذه حركة الثورة مستمرة متصاعدة نشطة"، مضيفا: "إيران هي مركز الجذب والتأثير على مستوى المنطقة والعالم، وهي نموذج الصمود والمقاومة والاقتدار والعلم والحضارة ، ومن الطبيعي أن تقوم أمريكا وإسرائيل والغرب بإعلان العداء لها".
واشار الى ان "إيران قوة نامية صاعدة شابة تواجه الاستكبار وترفع شعار "الموت لأميركا وإسرائيل يجب أن تزول من الوجود ، وتؤكد على هوية الإسلام وعلى حق شعوب المنطقة بالحرية والاستقلال والسيادة ،وتضع على رأس أولوياتها فلسطين ومناصرة شعبه وقضيته"، لافتا الى انه "بينما كانت إيران في ظل حكم الشاه لقمة سائغة للاستكبار ، ها هي اليوم قوة مستقلة تنتصر للمظلومين والمستضعفين في العالم".
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