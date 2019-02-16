الدكتورة كلود سمعان: أتأسف ان اجد نفسي امام هذه الحملة غير المسبوقة بقضية الطفلة مشلب

صدر عن الدكتورة ​كلود سمعان​ عضو مجلس ​نقابة الأطباء​ ورئيسة لجنة التحقيقات السابقة البيان الآتي: اتعرض منذ ما لا يقل عن السنتين لحملة افتراءات وتضليل أعلامي وقد التزمت الصمت والتكتم احتراما لموقعي كطبيبة تخضع لقانون الآداب الطبية وايمانا مني بأن ​القضاء​ سيقول الكلمة الفصل.

لقد عملت في لجنة التحقيقات بمهنيتي المعهودة وقمت بما يرضي ضميري. اتأسف ان اجد نفسي امام هذه الحملة الغير مسبوقة بسبب تقرير علمي صدر بقضية الطفلة ​صوفي مشلب​ وهو لا يعبر عن رأيي الشخصي بل عن عمل مجموعة فاقت الثلاثين طبيبا استشاريا من المشهود على كفاءتهم و تفانيهم في خدمة الطب والمريض.

ان المعلومات المتداولة حاليا بخصوص الملف القضائي تتخذ طابع السرية و اتحفظ عن التعليق عليها قبل صدور القرار الظني عن القاضية ساندرا المهتار التي تملك الملف كاملا بالادلة والوقائع.

ثقتي بالقضاء كبيرة واحتفظ بحق الملاحقة والمساءلة في الوقت المناسب على كل الافتراءات و الاكاذيب التي نسجت حول دوري في القضية. ثقتي بالعدالة كبيرة وتمسكي بالقيم الانسانية لمهنة الطب يجعلني عاجزة عن الغوص في ​تفاصيل​ الملف الطبي اعلاميا ويفرض علي اعادة التأكيد و التعبير و بالرغم من عمق جراحي عن أقصى درجات تفهمي وتضامني مع الجانب الانساني التي اضحت هذه القضية تمثله.