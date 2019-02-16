نديم المنلا: الحريري يعتقد ان حل للنازحين الا بعودتهم سريعا لسوريا

أشار مستشار رئيس الحكومة سعد الحريري للشؤون الاقتصادية نديم المنلا في حديث اذاعي الى أن "الاوضاع في المنطقة تتجه نحو التسويات، وهناك تعب جدي لدى معظم الدول بموضوع الحروب"، مضيفا: "اذا المنطقة ذاهبت الى تسويات يمكن للبنان ان يستفيد على صعيد اعادة اعمار العراق وسوريا، وعلى صعيد الداخل هناك مؤتمر سيدر سيساعد على تنشيط الاقتصاد بأدوات داخلية بمساعدة الخارج".
وعن موضوع عودة النازحين، شدد المنلا على ان "البيان الوزاري يذكر بضرورة احترام لبنان للمواثيق والقوانين الدولية والحريري يعتقد ان لا حل الا بعودة سريعة وآمنة الى سوريا"، مؤكدا في نفس الوقت أن "الحكومة السورية مسؤولة عن شعبها وعليها ان تقوم بمبادرة لحث الشعب السوري على العودة الى بلده، والعلاقة مع الطرف الروسي بسبب علاقة روسيا مع سوريا يمكن أن تساهم باعطاء الضمانات وحث السوريين على العودة الى سوريا".
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