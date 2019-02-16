نديم المنلا: الحريري يعتقد ان حل للنازحين الا بعودتهم سريعا لسوريا

أشار مستشار رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ للشؤون ​الاقتصاد​ية ​نديم المنلا​ في حديث اذاعي الى أن "الاوضاع في المنطقة تتجه نحو التسويات، وهناك تعب جدي لدى معظم الدول بموضوع الحروب"، مضيفا: "اذا المنطقة ذاهبت الى تسويات يمكن ل​لبنان​ ان يستفيد على صعيد اعادة اعمار ​العراق​ و​سوريا​، وعلى صعيد الداخل هناك ​مؤتمر سيدر​ سيساعد على تنشيط الاقتصاد بأدوات داخلية بمساعدة الخارج".

وعن موضوع عودة النازحين، شدد المنلا على ان "​البيان الوزاري​ يذكر بضرورة احترام لبنان للمواثيق والقوانين الدولية والحريري يعتقد ان لا حل الا بعودة سريعة وآمنة الى سوريا"، مؤكدا في نفس الوقت أن "​الحكومة السورية​ مسؤولة عن شعبها وعليها ان تقوم بمبادرة لحث ​الشعب السوري​ على العودة الى بلده، والعلاقة مع الطرف الروسي بسبب علاقة روسيا مع سوريا يمكن أن تساهم باعطاء الضمانات وحث السوريين على العودة الى سوريا".