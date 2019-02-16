النشرة: جريح في حادث سير في بلدة عين بعال قضاء صور

أفاد مراسل "النشرة" ب​النبطية​ بأن جريحا سقط في ​حادث سير​ بين ​دراجة نارية​ و​سيارة​ في بلدة عين بعال ​قضاء صور​ عملت سيارة إسعاف تابعة لكشافة الرساله نقله إلى المستشفى.

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