الحرس الثوري الإيراني يتهم باكستان بدعم الجماعة التي نفذت الهجوم عليه

اتهم قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري في تصريحات بثها التلفزيون الحكومي الإيراني "القوات الامنية الحكومية الباكستانية بدعم الجماعة المسلحة التي نفذت هجوما انتحاريا أودى بحياة 27 من أفراد الحرس الثوري في محافظة سيستان بلوشستان"، مشيرا الى أن "الحكومة الباكستانية آوت هذه العناصر الخطرة على الاسلام وعلى الثورة في المنطقة، وتعلم أين مواقعها وهي تحظى بدعم القوات الامنية الحكومية الباكستانية".
وشدد على أنه يجب "على الحكومة الباكستانية أن تتحمل مسؤولية هذه الجريمة التي نفذتها هذه العناصر"، مضيفا: "لا شك ان الباكستانيين لم يعاقبوهم، فسيتم تنفيذ اجراءات انتقامية من هذه العناصر المعادية للثورة، وسترى الحكومة الباكستانية تبعات دعم العناصر المعادية للثورة".
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