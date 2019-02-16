ضبط 18 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 18 تاجر مخدرات، وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة، وجرى التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيي راضي رئيس المباحث، بالقبض على 18 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية شملت أقسام الخانكة وشبرا الخيمة والخصوص، وشبين القناطر، وطوخ.

أسفرت الحملة عن ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة عبارة عن "30 جرام" من مادة الـ"استروكس" المخدرة، و500 جرام من مادة الحشيش المخدرة، و"90 جرامًا من مخدر الهيروين، و250 جراما من مخدر "الفودو"، ومبالغ مالية، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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