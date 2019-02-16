محمد المسعود: قرار البنك المركزي بخفض الفائدة تأخر كثيرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
قال النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمان لحزب مستقبل وطن، إن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة خطوة صحيحة، ولكنها متأخرة مشيرا الى أن التضخم فى مصر نشأ بفعل قرار إداري بالتعويم، ومن ثم زيادة تكلفة الاستيراد وارتفاع أسعار السلع ورفع سعر الفائدة.
وقال النائب محمد المسعود ان الأمل معقود على اتباع سياسات مالية توسعية وخفض عجز الموازنة وتوفير مناخ استثمار صحي ومحاربة الفساد بجميع صوره وأشكاله وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي وبالتوازي مع الشمول المالي.
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